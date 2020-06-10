Экономисты оценили отказ Минтруда от «особого» порядка увольнений

Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в эфире НСН высказал мнение, что отказ от ужесточения требований к работодателям не спровоцирует их на дальнейшее сокращение штатов.

«Не следует ожидать новой волны увольнений, потому что российские предприятия к увольнениям по собственной инициативе практически никогда не прибегают, и если им нужно сократить персонал, они используют другие методы. Увольнение по инициативе работодателя составляют порядка 2% от общего числа выбытий в любые времена», - отметил он.

Ранее Капелюшников сказал НСН, что предложения Минтруда по сути бесполезны, так как работодатели предпочитают заставлять сотрудников подписывать заявления об увольнении по собственному желанию, чтобы не платить выходное пособие. Предложения позволили бы работодателям более гибко реагировать на изменения, но принципиально ничего бы не изменили, говорил он.

Министерство труда предлагало ввести новые правила регулирования на 2020 год. Идеи были направлены в Российскую трёхстороннюю комиссию, объединяющую представителей бизнеса, профсоюзов и правительства. Как сообщает РБК со ссылкой на прежнюю версию документа, помимо новых правил увольнения предлагалось разрешить работодателям переводить подчинённых на работу, не обусловленную трудовым договором, на срок до трёх месяцев без уведомления. При этом перевести на работу более низкой квалификации без согласия сотрудника всё было бы нельзя. Также в период ограничений предписывалось сохранить уровень зарплат на том же уровне, каким он был до карантина.

Из всего списка предложений Минтруда в обновлённой редакции сохранились лишь два, отмечает РБК. Первое — о праве работающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним граждан съездить в отпуск по России за счёт работодателя в 2021 году, если это право не было использовано в 2020 году из-за карантина. Второе — об обязанности работодателя уведомить каждого работника о праве сделать выбор между бумажной или цифровой трудовой книжкой до 31 октября 2020 года.

