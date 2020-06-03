Новости за ночь: Каждая третья компания в России запланировала увольнения
Значительная часть работодателей в России либо уже сократила численность штатных сотрудников, либо планирует это сделать, показало исследование рекрутингового сервиса HeadHunter.
Как пишут «Известия», оптимизация штата произошла в 45% компаний, участвовавших в опросе, процесс затронул пятую часть сотрудников. 40% компаний пока не увольняли сотрудников, а 14% даже набрали новых. Вместе с тем, 36% фирм заявляют о планах сократить численность сотрудников в ближайшие полгода, говорится в материале.
Рост безработицы подхлестнул нерабочий период, объявленный в России с конца марта до 12 мая. К 27 мая число только официально зарегистрированных безработных в стране выросло до 1,9 миллиона человек. По данным Минтруда, число безработных из-за кризиса может увеличиться до 5-6 миллионов человек. По сравнению с мартом безработица может подскочить в два-три раза — с 4,7% до 8-10% при повторных волнах кризиса, прогнозировали эксперты BCG.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в беседе с НСН заявил, что сделать точный прогноз по росту безработицы сейчас невозможно, поскольку в России просто нет исследований о реальном состоянии рынка труда с учётом неофициальных безработных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru