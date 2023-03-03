Весенняя посевная стартовала в России
В России стартовала весенняя посевная кампания, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что яровой сев начался в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму, Дагестане и Чечне.
«Засеяно более 30 тысяч гектаров и практически всё это – зерновая группа», - уточнил он.
На очередном заседании оперштаба в Минсельхозе России отметили, что подготовка регионов к посевной находится на особом контроле ведомства.
Ранее в Минсельхозе заявили, что в 2022 году в России был собран рекордный урожай плодов и ягод, сообщает НСН.
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