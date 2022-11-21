«Ниже себестоимости!»: Падение цен на фуражное зерно сочли прискорбным

«Цены на зерно сильно упали. Средние цены на пшеницу четвертого класса в зависимости от регионов колеблются от 9 до 11 тысяч рублей. Нужно учитывать, что это пшеница четвертого класса с хорошим протеином 12-12,5%. Если речь идет о качестве похуже или тем более о фуражном зерне, то там цены существенно ниже. На фуражную пшеницу цены сегодня колеблются в диапазоне от 6 до 9 тысяч рублей. Это уже прилично ниже себестоимости производимой пшеницы. Во многих регионах продажи фуражного зерна сегодня осуществляются в убыток. Это довольно прискорбные обстоятельства»», - сказал Злочевский.

Ранее Аркадий Злочевский сообщил, что урожай зерновых в этом году стал рекордным для России, однако такая тенденция сказалась на рыночной обстановке и продавила цены вниз.

