Силуанов: бюджет РФ получил 2,5 трлн рублей допдоходов

В указанный период в бюджет поступили регулярные налоговые платежи и налог на прибыль за предыдущий год, уточнил глава ведомства.

«За вчерашний день в казну поступило дополнительно 2,5 трлн рублей», - сказал Силуанов.

При этом он обратил внимание на снижение нефтегазовых доходов. Силуанов объяснил это тем, что рыночные цены на российские энергоносители отличаются от цифр, заложенных в бюджете.

Пошлину на ряд продукции из недружественных стран могут повысить в пять раз. В частности, речь идет от матрасах и европейской мебели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

