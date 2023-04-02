Силуанов: бюджет РФ получил 2,5 трлн рублей допдоходов
В конце марта федеральный бюджет пополнился на 2,5 триллиона рублей. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
В указанный период в бюджет поступили регулярные налоговые платежи и налог на прибыль за предыдущий год, уточнил глава ведомства.
«За вчерашний день в казну поступило дополнительно 2,5 трлн рублей», - сказал Силуанов.
При этом он обратил внимание на снижение нефтегазовых доходов. Силуанов объяснил это тем, что рыночные цены на российские энергоносители отличаются от цифр, заложенных в бюджете.
Пошлину на ряд продукции из недружественных стран могут повысить в пять раз. В частности, речь идет от матрасах и европейской мебели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru