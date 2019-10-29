В Раде предрекли Украине поражение в «газовой войне» с Россией

По словам депутата, долгое время Россия придерживалась мнения, что через Украину не нужно осуществлять транзит газа, однако сегодня Москва готова пойти навстречу Киеву и договориться о транспортировке газа на взаимовыгодных условиях, пишут Известия. Волошин подчеркнул, что сегодня именно Украина препятствует достижению соглашения по газу.

«Россия показала, что не собирается никому ничего дарить», — заявил Волошин.

Он также отметил, что в случае разрыва соглашения, Европа обвинит в этом Украину, пишет Ura.ru.

Ранее в эфире НСН экономист Александр Дудчак заявил, что условия, на которых Киев готов заключить газовое соглашение с Россией, не устраивают Москву. «Украина предлагает условия, которые вряд ли устроят Россию. Они хотят гарантированные объемы прокачки на долгосрочный период. Объемы достаточно большие, для России в этом особого смысла нет. Украина потеряла время», - сказал он.

