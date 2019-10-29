В Раде предрекли Украине поражение в «газовой войне» с Россией
Депутат Верховной рады Украины Олег Волошин заявил, что властям страны нельзя доводить ситуацию с транзитом газа из России до состояния «газовой войны», так как в этом случае поражение Киева неизбежно. Об этом сообщает во вторник, 29 октября, телеканал «112 Украина».
По словам депутата, долгое время Россия придерживалась мнения, что через Украину не нужно осуществлять транзит газа, однако сегодня Москва готова пойти навстречу Киеву и договориться о транспортировке газа на взаимовыгодных условиях, пишут Известия. Волошин подчеркнул, что сегодня именно Украина препятствует достижению соглашения по газу.
«Россия показала, что не собирается никому ничего дарить», — заявил Волошин.
Он также отметил, что в случае разрыва соглашения, Европа обвинит в этом Украину, пишет Ura.ru.
Ранее в эфире НСН экономист Александр Дудчак заявил, что условия, на которых Киев готов заключить газовое соглашение с Россией, не устраивают Москву. «Украина предлагает условия, которые вряд ли устроят Россию. Они хотят гарантированные объемы прокачки на долгосрочный период. Объемы достаточно большие, для России в этом особого смысла нет. Украина потеряла время», - сказал он.
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