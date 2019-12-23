В «Нафтогазе» заявили о «большом риске» в соглашении по газу с РФ

23 декабря 201923:58

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о «большом риске» для Украины в соглашении по газу с РФ. Об этом пишет РИА Новости.

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По данным агентства Витренко в интервью телеканалу Hromadske высказал предположение, что Россия может отказаться от транзита газа и «мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск».

При этом Витренко отметил, что Украина работает над минимизацией данного риска, пишет агентство.

Напомним, после длительных переговоров РФ и Украина пришли к соглашению и заключили новый контракт на транзит газа на пять лет. Предыдущий контракт был сроком на 10 лет. Его действие заканчивается 31 декабря 2019 года.


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ФОТО: РИА Новости
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