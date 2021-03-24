Назван способ правильно экономить бензин для авто
Стало известно о правильной экономии бензина для авто, передает «Прайм» со ссылкой на автомобильного эксперта Егора Васильева.
По его словам, прежде всего, необходимо воздержаться от резких торможений и ускорений. При этом необходимо постоянно прогнозировать развитие ситуации на дороге, чтобы избежать ненужных ускорений. Повышенные передачи также позволят ехать экономнее.
Кроме прочего, эксперт советует отключить в транспортном средстве лишние потребители энергии; под горку плавно ускоряться, чтобы въехать на подъем накатом; в повороты входить по максимально пологой траектории; а также заправляться на проверенных АЗС и избегать пробок.
Независимый топливный союз спрогнозировал рост цен на бензин в России в этом году на 14%. В НТС считают, что мер по стабилизации ситуации, принимаемых правительством, недостаточно. В письме на имя главы кабинета министров Михаила Мишустина НТС предлагает снизить акцизы на бензин и дизель, отменить пресловутый демпферный механизм и увеличить нормативы продаж топлива на бирже.
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