Минэнерго не верит в рост цен на бензин

Независимый топливный союз спрогнозировал рост цен на бензин в России в этом году на 14%. В НТС считают, что мер по стабилизации ситуации, принимаемых правительством, недостаточно. В письме на имя главы кабинета министров Михаила Мишустина НТС предлагает снизить акцизы на бензин и дизель, отменить пресловутый демпферный механизм и увеличить нормативы продаж топлива на бирже.

Правительство и топливные компании и так уже приняли необходимые срочные меры по сдерживанию цен на топливо, - отозвался на обращение НТС замминистра энергетики Павел Сорокин. С 1 мая заработает скорректированный демпферный механизм в пользу увеличения выплат нефтяникам, увеличены нормативы продаж на бирже. Рост цен на АЗС находится в пределах инфляции, - уверен г-н Сорокин.

О рисках повторения топливного кризиса 2018 года, когда на фоне роста мировых цен на нефть произошел скачок цен на бензин в России, неделю назад предупредила Счетная палата РФ. Правда, в тот же день прогноз был скорректирован до формулировки «риски минимальны». Тогда же Минэнерго заявило, что предпосылок для повторения кризиса на топливном рынке нет.

На чем базируется железобетонная уверенность Минэнерго в отсутствии предпосылок для ценового кризиса на топливном рынке, науке неизвестно. Во всяком случае, из заявлений представителей руководства ведомства можно понять лишь, что эксперты в нем и вне его опираются на разные факты. А объективная статистика такова:

по данным Росстата, на начало января литр бензина в среднем по стране стоил 46,12 рублей, к 15 марта цена увеличилась до 47,19 рублей. Средние розничные цены на бензин Аи-92 только за неделю с 9 по 15 марта выросли на 13 копеек и составили 44,51 руб/литр, стоимость бензина Аи-95 выросла до 48,12 рублей за литр.

Двух недель не прошло с тех пор, как цены на бензин побили исторический рекорд. Стоимость марки Аи-92 выросла 12 марта до 55 тысяч 750 рублей за тонну на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Всего же с начала года цена самой ходовой марки увеличилась на 12,33 процента.

«В пределах инфляции», - говорят в Минэнерго.

Не верю!

