В ЛУКОЙЛе назвали цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая накануне опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая. Как пишет РБК, с таким заявлением выступил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун. По его словам, после развала сделки ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия начали «войну на истощение».

При этом ещё утром 18 марта Дмитрий Песков отмечал, что нынешняя цена на нефть «безусловно, является низкой». На тот момент она торговалась ниже $28 за баррель.

Леонид Федун подчёркивает, что основная причина такого обвала нефтяных котировок — развал сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+, подчёркивает Ura.ru.

Федун считает, что сильнее всего сложившаяся ситуация ударит именно по инициаторам нефтяной войны, то есть по Москве и Эр-Рияду, а победа достанется Соединённым Штатам.

Без нефтяных доходов Россию ждёт «идеальный шторм»

Ранее НСН писала, что на фоне удешевления "черного золота" наблюдается падение курса рубля. Так, накануне на торгах на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей впервые с февраля 2016 года.

Ранее член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, до какой минимальной стоимости нефти может себе позволить опуститься Россия. По его словам, рубль еще не достиг своего «дна».



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ФОТО: pixabay.com
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