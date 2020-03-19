В ЛУКОЙЛе назвали цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая накануне опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая. Как пишет РБК, с таким заявлением выступил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун. По его словам, после развала сделки ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия начали «войну на истощение».

При этом ещё утром 18 марта Дмитрий Песков отмечал, что нынешняя цена на нефть «безусловно, является низкой». На тот момент она торговалась ниже $28 за баррель.

Леонид Федун подчёркивает, что основная причина такого обвала нефтяных котировок — развал сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+, подчёркивает Ura.ru.

Федун считает, что сильнее всего сложившаяся ситуация ударит именно по инициаторам нефтяной войны, то есть по Москве и Эр-Рияду, а победа достанется Соединённым Штатам.