В ЛУКОЙЛе назвали цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая накануне опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая. Как пишет РБК, с таким заявлением выступил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун. По его словам, после развала сделки ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия начали «войну на истощение».
При этом ещё утром 18 марта Дмитрий Песков отмечал, что нынешняя цена на нефть «безусловно, является низкой». На тот момент она торговалась ниже $28 за баррель.
Леонид Федун подчёркивает, что основная причина такого обвала нефтяных котировок — развал сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+, подчёркивает Ura.ru.
Федун считает, что сильнее всего сложившаяся ситуация ударит именно по инициаторам нефтяной войны, то есть по Москве и Эр-Рияду, а победа достанется Соединённым Штатам.
Ранее НСН писала, что на фоне удешевления "черного золота" наблюдается падение курса рубля. Так, накануне на торгах на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей впервые с февраля 2016 года.
Ранее член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, до какой минимальной стоимости нефти может себе позволить опуститься Россия. По его словам, рубль еще не достиг своего «дна».
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