СМИ: члены ОПЕК захотели приостановить участие РФ в сделке по добыче нефти

Такая идея возникла на фоне введения ограничительных мер на фоне спецоперации на Украине и согласования Евросоюзом частичного эмбарго на импорт нефти из России. Как отмечает издание, подобные меры «начинают подрывать способность» Москвы добывать больше полезных ископаемых.

Напомним, совладелец и вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун предложил вернуться к обсуждению, актуальному перед заключением соглашения «ОПЕК+» о сдерживании нефтедобычи и задался вопросом, стоит стараться сохранить объемы докризисного экспорта сырья, «соглашаясь на 30%, а порой и на 40% дисконты».

