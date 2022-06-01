СМИ: члены ОПЕК захотели приостановить участие РФ в сделке по добыче нефти

Некоторые страны-члены ОПЕК рассматривают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти ОПЕК+, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов организации.

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Такая идея возникла на фоне введения ограничительных мер на фоне спецоперации на Украине и согласования Евросоюзом частичного эмбарго на импорт нефти из России. Как отмечает издание, подобные меры «начинают подрывать способность» Москвы добывать больше полезных ископаемых.

Напомним, совладелец и вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун предложил вернуться к обсуждению, актуальному перед заключением соглашения «ОПЕК+» о сдерживании нефтедобычи и задался вопросом, стоит стараться сохранить объемы докризисного экспорта сырья, «соглашаясь на 30%, а порой и на 40% дисконты».

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ТЕГИ:НефтьОПЕК
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