В Кремле заявили, что Россия не будет продавать нефть себе в убыток
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если где-то спрос сокращается, то где-то он увеличивается, сообщает РИА Новости.
Комментируя заявление президента США Джо Байдена об обсуждении возможных закупок российской нефти по сниженным ценам он отметил, что себе в убыток Россия ничего продавать не намерена.
«Разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток... если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Байден заявил, что западные страны обсуждают вопрос покупки российской нефти по ценам ниже рыночных вместо отказа от её импорта, сообщает RT.
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