В Госдуме заявили о риске увеличения сроков достройки «Северного потока – 2»

Глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный заявил, что «Северный поток – 2» обязательно будет построен. Однако, по его словам, существует риск, что сроки реализации проекта будут увеличены.

«Никакие амбиции отдельных стран, желание продвинуть свои интересы коммерческие в виде СПГ или желание геополитического влияния на всех и вся, на Европу в частности, да, будут некоторым препятствием на этом этапе, но в итоге все равно "Северный поток - 2" будет построен», - цитирует ТАСС парламентария.

Завальный добавил, что сроки окончания строительства трубы могут быть скорректированы.