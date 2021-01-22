В Госдуме заявили о риске увеличения сроков достройки «Северного потока – 2»
Глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный заявил, что «Северный поток – 2» обязательно будет построен. Однако, по его словам, существует риск, что сроки реализации проекта будут увеличены.
«Никакие амбиции отдельных стран, желание продвинуть свои интересы коммерческие в виде СПГ или желание геополитического влияния на всех и вся, на Европу в частности, да, будут некоторым препятствием на этом этапе, но в итоге все равно "Северный поток - 2" будет построен», - цитирует ТАСС парламентария.
Завальный добавил, что сроки окончания строительства трубы могут быть скорректированы.
Депутаты Европарламента (ЕП) накануне приняли резолюцию в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального с требованием прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2» и усилить санкции против России.
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