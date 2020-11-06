В Госдуме предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил направлять средства, поступающие от налогов на заведения фастфуда на профилактику и лечение ожирения.

По словам парламентария, сейчас он занимается разработкой соответствующего законопроекта, сообщает РИА Новости.

Он полагает, что для сохранения здоровья граждан должна вестись системная работа, ее основные направления: ограничение калорийности продуктов, налог на фастфуд и снижение уровня бедности.

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Парламентарий отметил, что сейчас 55% россиян имеют избыточную массу тела, пишут «Известия».

Кроме внесения изменений в Налоговый кодекс, по мнению Менделевича, необходимо увеличить информацию о калорийности продуктов. Она должна быть на упаковках продуктов, а также в меню заведений общепита, отмечает Ura.ru.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее рассказал о заблуждениях приверженцев здорового образа жизни о правильном питании.

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