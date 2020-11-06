В Госдуме предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением

Парламентарий отметил, что сейчас 55% россиян имеют избыточную массу тела, пишут «Известия».

Кроме внесения изменений в Налоговый кодекс, по мнению Менделевича, необходимо увеличить информацию о калорийности продуктов. Она должна быть на упаковках продуктов, а также в меню заведений общепита, отмечает Ura.ru.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее рассказал о заблуждениях приверженцев здорового образа жизни о правильном питании.

