В Госдуме предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил направлять средства, поступающие от налогов на заведения фастфуда на профилактику и лечение ожирения.
По словам парламентария, сейчас он занимается разработкой соответствующего законопроекта, сообщает РИА Новости.
Он полагает, что для сохранения здоровья граждан должна вестись системная работа, ее основные направления: ограничение калорийности продуктов, налог на фастфуд и снижение уровня бедности.
Парламентарий отметил, что сейчас 55% россиян имеют избыточную массу тела, пишут «Известия».
Кроме внесения изменений в Налоговый кодекс, по мнению Менделевича, необходимо увеличить информацию о калорийности продуктов. Она должна быть на упаковках продуктов, а также в меню заведений общепита, отмечает Ura.ru.
Врач и телеведущий Александр Мясников ранее рассказал о заблуждениях приверженцев здорового образа жизни о правильном питании.
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