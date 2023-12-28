«Цены выросли не сильно»: Какие последствия у ограничения транзита в Калининград из Литвы

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ущерб от ограничений сухопутного транзита в Калининградскую область через Литву составляет около 2 млрд рублей в год. Об этом сообщило агентство РИА «Новости». Глава региона добавил, что калининградские власти передали все расчеты в Минэкономики, которое рассматривает возможность предъявления Литве официального иска через площадку Всемирной торговой организации. Колесник назвал поведение литовских властей странным и невыгодным для самого Вильнюса.

«Литовские пограничники очень странно себя ведут. Что литовцам выгодно, они пропускают. Что невыгодно — не пропускают. К тому же, литовские власти постепенно уменьшают количество людей в проезжающем поезде “Москва — Калининград”, с 400 человек доходит уже до 200. Попасть из Калининграда в “большую Россию” наземным транспортом невозможно, минуя Литву. Необходимо следить за ситуацией и наращивать поставки по морю, искать другие обходные пути», — сказал Колесник.

Собеседник НСН отметил, что Литва не может указывать России, что ей делать.

«Сейчас Вильнюс высчитывает нам квоты на проезд, но не может такая страна, как Литва, диктовать России свои условия. К тому же, Латвия и Эстония заявили, что собираются перекрыть для России водные пути, но они забывают главное: полная блокада любого субъекта России — это casus belli. Они должны думать и об этом, а не только о финансовой стороне вопроса. Литва — это не самостоятельное государство, а всего лишь сателлит США, причем не самый большой. Ее правительство угробит собственную экономику невыгодными действиями: когда в Россию идут грузы, мы платим тарифы за провоз товаров по сопредельным территориям, это довольно неплохо отражается на бюджете Литвы», — добавил парламентарий.

В заключение Колесник заявил, что подобные меры со стороны Литвы не очень заметно сказались на кошельках жителей Калининградской области.

«Товары подорожали не слишком сильно, федеральное руководство помогает региону. Федеральный центр сейчас выделяет Калининградской области порядка 5,5 млрд рублей до конца года и на следующий год. Но долго терпеть подобное поведение со стороны соседей мы не будем, уже невозможно не замечать ползучую контрреволюцию», — подытожил он.

Ранее департамент полиции и погранохраны Эстонии предупредил о возможном временном закрытии КПП на границе с Россией.

