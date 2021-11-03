СМИ: эксплуатация «Северного потока - 2» может затянуться до мая 2022 года

Руководство Евросоюза имеет право не выдавать разрешение на эксплуатацию трубопровода «Северный поток - 2» до 8 мая следующего года, именно столько времени по закону есть у ФРГ и ЕС. При этом агентство напомнило, что на ситуацию может повлиять газовый кризис, который вызван ростом цен на газ в Европе на фоне сильно увеличившегося спроса в Азии.

При этом поставки российского газа по трубопроводу могут быть запущены уже на следующий день после получения завершения сертификации. По данным агентства, потенциальный канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли изменит позицию правительства по газопроводу, которая была сформирована при Ангеле Меркель.

Отмечается, что указанный срок складывается из двух частей: это предварительное решение по сертификации проекта, которое должно быть вынесено до 8 января, а также решение Европейской комиссии, которое также может быть затянуто на два месяца. Только после этого немецкий регулятор сможет выдать лицензию.