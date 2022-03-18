В ГД предложили на 10 лет запретить работу ушедших из России компаний
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил на десять лет запретить работу ушедших из России иностранных компаний, которые не вернутся на наш рынок до 1 мая. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова.
При этом в обращении Федоров призвал оценить целесообразность определения условий по их возвращению и позволить им оперативно восстановить деятельность в России до 1 мая 2022 года.
Он считает, что покинувшие РФ зарубежные организации «погрузили десятки тысяч граждан в состояние неопределенности» по их дальнейшей трудовой деятельности и благосостоянию.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что зарубежные компании, которые уходят с рынка России, являются врагами для самих себя.
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