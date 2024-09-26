Новак: Россия перенаправила до 40% поставок газа с Европы на другие рынки
Россия переориентировала 30-40% своих газовых поставок с европейского направления на другие рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак в рамках Российской энергетической недели. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».
Новак отметил, что на данный момент ситуация не способствует увеличению поставок газа в Европу, так как европейские партнеры не обращаются за дополнительными объемами.
В то же время Россия увеличила поставки на юг, а также к 2025 году планирует выйти на максимальные контрактные обязательства по газопроводу «Сила Сибири» с Китаем.
Форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 26 по 28 сентября, передает «Радиоточка НСН».
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