Новак: Россия перенаправила до 40% поставок газа с Европы на другие рынки

Россия переориентировала 30-40% своих газовых поставок с европейского направления на другие рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак в рамках Российской энергетической недели. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Новак отметил, что на данный момент ситуация не способствует увеличению поставок газа в Европу, так как европейские партнеры не обращаются за дополнительными объемами.

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В то же время Россия увеличила поставки на юг, а также к 2025 году планирует выйти на максимальные контрактные обязательства по газопроводу «Сила Сибири» с Китаем.

Форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 26 по 28 сентября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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