Новак: Россия перенаправила до 40% поставок газа с Европы на другие рынки

Россия переориентировала 30-40% своих газовых поставок с европейского направления на другие рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак в рамках Российской энергетической недели. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Новак отметил, что на данный момент ситуация не способствует увеличению поставок газа в Европу, так как европейские партнеры не обращаются за дополнительными объемами.