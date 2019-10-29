В Еврокомиссии Россию и Украину отчитали за безвольность

При этом вице-президент добавил, что Москва и Киев должны использовать каждую минуту для проведения переговоров относительно газового контракта.

Шефчович добавил, что Москва и Киев должны пользоваться каждой минутой для двусторонних переговоров по поводу газового контракта.

Напомним, что срок действующего соглашения по газу между странами истекает 31 декабря, а договорнности по новому контракту пока не достигнуты. При этом в начале октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова подписать соответствующий контракт с Киевом в случае, если Украина имплементирует европейское законодательство, пишет РЕН ТВ.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил в эфире НСН, что несмотря на отсутствие договоренностей по транзиту газа на 2020-й год, Россия и Украина заинтересованы в достижении соглашения. «У нас есть контрактные обязательства с европейскими потребителями газа. К 1 января не будут достроено продолжение сухопутной части «Северного потока—2» на территории Европы — газопровод EUGAL. Сами европейцы не успели его достроить. Даже если часть в Москве будет запущена, все равно он не запустится. Здесь у нас действительно возникает дефицит обходных мощностей. То есть от Украины как страны-транзитера с 1 января Россия отказаться не сможет», - заявил эксперт.

