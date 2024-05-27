Силуанов заявил о проблемах с расчетами картой «Мир» в Узбекистане
В Узбекистане с 2022 года имеются определённые проблемы с работой российской платёжной системы «Мир». Как пишут «Известия», об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
По его словам, это связано с введёнными против России санкциями, представляющими определённые риски для узбекских банков.
Силуанов отметил, что данный вопрос затрагивался в рамках переговоров президентов РФ и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.
«Мы говорили о возможных альтернативных системах расчетов с использованием QR-кодов, с использованием тех систем, которые существуют в других странах, без использования карты «Мир», - заключил министр.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что странам СНГ следует создать независимую от внешней конъюнктуры систему платежей и расчётов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru