Силуанов заявил о проблемах с расчетами картой «Мир» в Узбекистане

По его словам, это связано с введёнными против России санкциями, представляющими определённые риски для узбекских банков.

Силуанов отметил, что данный вопрос затрагивался в рамках переговоров президентов РФ и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.

«Мы говорили о возможных альтернативных системах расчетов с использованием QR-кодов, с использованием тех систем, которые существуют в других странах, без использования карты «Мир», - заключил министр.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что странам СНГ следует создать независимую от внешней конъюнктуры систему платежей и расчётов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

