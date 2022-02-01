«Газпром» почти вдвое увеличил заявки на прокачку газа через Украину
1 февраля 202211:31
Компания «Газпром» увеличила заявку на транзит топлива через Украину почти в два раза — до 107,7 млн кубометров, свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины».
Заявка на транзит топлива 1 февраля почти в 1,7 раза превысила показатели, зафиксированные днем ранее — 64,6 млн куб. м, пишет RT.
Объем заявок на прокачку газа через газоизмерительные станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны РФ приблизился к мощностям по долгосрочному контракту, 109 млн куб. м.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru