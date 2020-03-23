Убытки от коронавируса превысили потери кризиса 2008 года
Убытки от пандемии коронавируса COVID-19 уже превысили ущерб, который был нанесен мировым финансовым кризисом 2008 года. Об этом заявил генсек Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа.
Он предупредил, что даже если миру удастся избежать глобальной рецессии, будет получен нулевой или отрицательный рост во многих государствах, в том числе в самых крупных.
Гурриа добавил, что пока неизвестно, сколько средств придется потратить на борьбу с безработицей, сколько мелких и крупных предприятий придется спасать от разорения. Напомним, в ОЭСР входят 36 развитых государств мира, в том числе большая часть стран-членов ЕС.
На этом фоне Центробанк Китая сегодня выступил с оптимистичным заявлением: в КНР считают, что экономика страны снова начнет расти уже во втором квартале 2020 года, отмечает «Свободная пресса».
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