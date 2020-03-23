Убытки от коронавируса превысили потери кризиса 2008 года

Он предупредил, что даже если миру удастся избежать глобальной рецессии, будет получен нулевой или отрицательный рост во многих государствах, в том числе в самых крупных.

Гурриа добавил, что пока неизвестно, сколько средств придется потратить на борьбу с безработицей, сколько мелких и крупных предприятий придется спасать от разорения. Напомним, в ОЭСР входят 36 развитых государств мира, в том числе большая часть стран-членов ЕС.

На этом фоне Центробанк Китая сегодня выступил с оптимистичным заявлением: в КНР считают, что экономика страны снова начнет расти уже во втором квартале 2020 года, отмечает «Свободная пресса».

