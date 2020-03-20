NYT: Россия готова выдержать экономический кризис, благодаря санкциям

Россия готова к экономическому кризису лучше, чем другие страны, благодаря своему опыту из-за санкций. Такое мнение журналиста The New York Times Эндрю Крамер опубликовано на сайте газеты.

«Как это ни парадоксально, однако введенные против РФ санкции и политика, принятая Россией в ответ, подготовили Кремль к тому, что произошло в этом месяце: всеобщему смещению мировой экономики от пандемии коронавируса и войне за цены на нефть», - говорится в статье.

По мнению автора материла, Россия вступает в кризис с огромными финансовыми резервами: ее крупные компании практически свободны от долгов и практически самостоятельны в сельском хозяйстве. «После того, как Россия попала под санкции, правительство и компании президента Владимира Путина приспособились к изоляции и были фактически вынуждены готовиться к экономическим потрясениям, подобным тем, которые сегодня бьют по мировой экономике», - поясняет журналист.



