УАЗ не подтвердил проведение забастовки из-за низких зарплат на заводе
Сообщения о забастовке сотрудников УАЗа из-за низких зарплат не соответствуют действительности, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу завода.
Рабочим уже повышали заработные платы, очередная индексация произойдет 1 июня. Отмечается, что речь идет не о забастовке, а встрече с коллективом после рабочей смены. Подобные встречи проводят регулярно, завод продолжает работать в штатном режиме.
Отмечается, что в 2021 году зарплаты работников увеличили на 6%, в 2022 году — на 10%.
1 марта сотрудникам проиндексировали заработные платы на 5%, а с 1 июня они повысятся еще на 7%.
Как сообщалось ранее, летом 2023 года состоится презентация автомобиля УАЗ-452 «Буханка» с электродвигателем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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