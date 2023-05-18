УАЗ не подтвердил проведение забастовки из-за низких зарплат на заводе

Сообщения о забастовке сотрудников УАЗа из-за низких зарплат не соответствуют действительности, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу завода.

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Рабочим уже повышали заработные платы, очередная индексация произойдет 1 июня. Отмечается, что речь идет не о забастовке, а встрече с коллективом после рабочей смены. Подобные встречи проводят регулярно, завод продолжает работать в штатном режиме.

Отмечается, что в 2021 году зарплаты работников увеличили на 6%, в 2022 году — на 10%.

1 марта сотрудникам проиндексировали заработные платы на 5%, а с 1 июня они повысятся еще на 7%.

Как сообщалось ранее, летом 2023 года состоится презентация автомобиля УАЗ-452 «Буханка» с электродвигателем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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