В Крыму презентуют электромобиль на базе УАЗ «Буханка»
Летом 2023 года состоится презентация автомобиля УАЗ-452 «Буханка» с электродвигателем. Представление запланировано в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаила Демурию.
«Донором» взяли УАЗ «Буханку» для переоборудования серийно выпускаемых автомобилей в электромобили. Подписано соглашение с автозаводом УАЗ, они помогают инженерным ресурсом», — пояснил он.
Научно-производственное предприятие «Элькафа» ведет разработку автомобиля, его испытания начнутся весной. Разработчики намерены сертифицировать набор компонентов для переоборудования «Буханки» в электромобиль для дальнейших поставок на российские автопредприятия.
Михаил Демурия рассказал, что в моторный отсек «Буханки» возможно установить топливный генератор для увеличения запаса хода на случай, если у владельца электромобиля не будет возможности подзарядить батарею. Для холодных регионов России возможна установка топливного обогрева салона.
«В 2023 году будет презентация коммунальных электрических машин полностью отечественного производства. Степень локализации будет доходить до 95% и выше. Эти электромобили мы начнем продавать, причем не только на территории Крыма», — рассказал представитель ассоциации.
Ранее вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе совещания премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами заявил, что долю российских автомобилей на внутреннем рынке планируется увеличить с 40% до 80% к 2030 году. О таких целях говорится в стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 года.
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