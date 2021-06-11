Центробанк спрогнозировал уровень инфляции по итогам 2021 года

В России инфляция по итогам 2021 года будет выше прогнозов в 4,7-5,2%, но показатель будет ниже майского уровня в 6,02%. Об этом заявил глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, Банк России обеспокоен повышением уровня инфляции в стране, мягкая денежно-кредитная и бюджетная политика в странах, в том числе и в РФ, увеличивает вероятность ускорения инфляции более быстрыми темпами.

Госдума рассмотрит законопроект о повышении НДФЛ для богатых до 35%

Ранее в этот день Банк России снова повысил ставку на 0,5 процентного пункта – до 5,5% годовых.

Ранее первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН заявил, что инфляция на данный момент государством регулируется слабо. По его словам, реальная продуктовая инфляция будет выше и составит не менее 15%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ИнфляцияЦентробанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры