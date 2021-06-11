Центробанк спрогнозировал уровень инфляции по итогам 2021 года

В России инфляция по итогам 2021 года будет выше прогнозов в 4,7-5,2%, но показатель будет ниже майского уровня в 6,02%. Об этом заявил глава Центробанка Эльвира Набиуллина.



По ее словам, Банк России обеспокоен повышением уровня инфляции в стране, мягкая денежно-кредитная и бюджетная политика в странах, в том числе и в РФ, увеличивает вероятность ускорения инфляции более быстрыми темпами.