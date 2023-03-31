Центробанк подсчитал долги россиян
Центральный банк РФ опубликовал данные о долгах российских домохозяйств, сообщает «Прайм».
В 2022 году финансовые обязательства были у 23,1% российских домохозяйств.
У 5,3% были кредиты на покупку недвижимости, у 4% - автокредиты. Потребительские займы выплачивали 10,5% домохозяйств.
По данным Центробанка, медианная сумма долга при покупке жилья составила 973,9 тысячи рублей, по кредитам на покупку автомобиля - 227,6 тысячи рублей, по потребительским займам - 100 тысяч.
В России могут ухудшиться условия выдачи ипотеки, заявил изданию «Газета.ру» глава департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. По его словам, банки могут ужесточить требования к заемщикам и повысить процентные ставки, передает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru