Центробанк: Безработица в РФ обновила исторический минимум

Исторический минимум по безработице вновь переписан в России. На это обращает внимание Центральный банк в комментарии к сегодняшнему заседанию своего Совета директоров, который решил оставить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Как передает RT, регулятор, в частности, отметил усиление нехватки рабочей силы. Это происходит на фоне результатов частичной мобилизации и сохраняющегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях. Всё это ограничивает возможности расширения производства в отечественной экономике.