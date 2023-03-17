Центробанк: Безработица в РФ обновила исторический минимум

Исторический минимум по безработице вновь переписан в России. На это обращает внимание Центральный банк в комментарии к сегодняшнему заседанию своего Совета директоров, который решил оставить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Как передает RT, регулятор, в частности, отметил усиление нехватки рабочей силы. Это происходит на фоне результатов частичной мобилизации и сохраняющегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях. Всё это ограничивает возможности расширения производства в отечественной экономике.

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Центробанк предупреждает, что такие факторы могут привести к отставанию роста производительности труда от увеличения реальных заработных плат. По данным Росстата, безработица в стране в январе текущего года составила 3,6%.

Как отмечает НСН, в декабре 2022 года уровень безработицы составлял 3,7%. В общей сложности исторический минимум по этому показателю в 2022 году обновлялся пять раз.

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ТЕГИ:ЭкономикаЦентробанкБезработица

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