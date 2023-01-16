Экономист: Вернувшиеся со спецоперации военные дадут импульс экономике в 2023 году

Ранее доктор экономических наук Абел Аганбегян в своей статье в «Научных трудах ВЭО» (Вольного экономического общества) подсчитал, сколько денег тратится Россией на спецоперацию. По его оценке, совокупный ущерб для России, включая смертность и ранения, составляет порядка миллиарда долларов в день. Колташов дал прогноз по итогам спецоперации и восстановлению экономики на 2023 год.

«Во-первых, необходимо одержать победу в 2023 году. Она должна вывести Россию к Восточной Европе, в первую очередь, к входящей в Евросоюз (Болгария, Румыния, Польша). Кроме того, выплаты резервистам должны пойти на региональный рынок жилья, люди должны покупать недвижимость, у нас был зафиксирован рекордный объем строительства в 2022 году. Возможно, кто-то из вернувшихся со спецоперации захочет открыть свой малый бизнес. Это дало бы импульс экономике, а дальше мы начали бы развивать собственную транспортную инфраструктуру, в том числе расширяя и укрепляя поставки на вопрос. Это касается и сибирской, северной, арктической нефти. Сейчас туда уже направляются деньги, обеспечивается экономический рост», — сказал экономист.

Ранее Колташов заявил, что ограничения со стороны западных стран привели к неожиданным для их инициаторов последствиям и с лихвой окупили спецоперацию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

