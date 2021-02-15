Цена нефти марки Brent превысила $63 за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 63 долларов за баррель, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

В США спрогнозировали рекордный рост цен на нефть Brent

Это произошло впервые с 22 января 2020 года. Цена апрельских фьючерсов росла на 0,83 % - до 63,18 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,27%, до 60,47 доллара за баррель.

Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что стоимость нефти Brent продолжит расти в ближайшее время, однако россияне вряд ли ощутят это.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:Цена На Нефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры