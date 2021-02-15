Цена нефти марки Brent превысила $63 за баррель
15 февраля 202103:07
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 63 долларов за баррель, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Это произошло впервые с 22 января 2020 года. Цена апрельских фьючерсов росла на 0,83 % - до 63,18 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,27%, до 60,47 доллара за баррель.
Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что стоимость нефти Brent продолжит расти в ближайшее время, однако россияне вряд ли ощутят это.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru