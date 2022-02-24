Цена на алюминий выросла до рекордных отметок

Такое положение дел специалисты связывают с обострением ситуации на Украине. Потребители опасаются перебоев в поставках сырья из России, и тем самым, сокращения предложения на рынке.

В сентябре 2021 стоимость алюминия уже достигала максимального значения за последние 13 лет, поднявшись выше отметки в $3 тысяч. По прогнозам аналитиков, дефицит сырья будет сказываться на его стоимости и далее.

Ранее цены на газ в Европе выросли на 35%.

