Цена на алюминий выросла до рекордных отметок
Стоимость алюминия поднялась на рынке, установив новый рекорд. Теперь за тонну металла на бирже в Лондоне дают $3449. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По данным аналитиков, 24 февраля был побит исторический рекорд 2008 года, когда за тонну давали $3380.
Такое положение дел специалисты связывают с обострением ситуации на Украине. Потребители опасаются перебоев в поставках сырья из России, и тем самым, сокращения предложения на рынке.
В сентябре 2021 стоимость алюминия уже достигала максимального значения за последние 13 лет, поднявшись выше отметки в $3 тысяч. По прогнозам аналитиков, дефицит сырья будет сказываться на его стоимости и далее.
Ранее цены на газ в Европе выросли на 35%.
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