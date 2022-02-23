Rystad Energy допустила перебои с поставками нефти из России

По его словам, в результате могут возникнуть временные перебои с поставками российской нефти, что, в свою очередь, отразится на стоимости чёрного золота. При этом эксперт отметил, что коллапса на нефтяном рынке не случится.

«Есть возможности для перенаправления экспортных потоков нефти по другим маршрутам», - подчеркнул он.

Курилов добавил, что считает маловероятным введение санкций против российского нефтяного экспорта, так как они могут спровоцировать полноценный нефтяной кризис.

Ранее Страны ОПЕК+ договорились по плану увеличить добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в марте.

