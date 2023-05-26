ЦБ: первый крупный банк РФ снял с баланса замороженные активы
Попавшие под санкции российские банки начали избавляться от заблокированных активов. Об этом сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова, пишет РБК.
По ее словам, один из системно значимых банков прошел процедуру реорганизации и вывел с баланса заблокированные активы. Название кредитной организации зампред ЦБ не озвучила.
«Уже один из банков системно значимых прошел эту процедуру: буквально недавно приняли такое решение - выделили активы, выделили обязательства в отдельное юридическое лицо», - объяснила представитель регулятора.
В Великобритании назвали условие для разблокировки российских активов. По данным Guardian, Лондон считает, что Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за причиненный ущерб, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru