ЦБ: первый крупный банк РФ снял с баланса замороженные активы

Попавшие под санкции российские банки начали избавляться от заблокированных активов. Об этом сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова, пишет РБК.

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По ее словам, один из системно значимых банков прошел процедуру реорганизации и вывел с баланса заблокированные активы. Название кредитной организации зампред ЦБ не озвучила.

«Уже один из банков системно значимых прошел эту процедуру: буквально недавно приняли такое решение - выделили активы, выделили обязательства в отдельное юридическое лицо», - объяснила представитель регулятора.

В Великобритании назвали условие для разблокировки российских активов. По данным Guardian, Лондон считает, что Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за причиненный ущерб, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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