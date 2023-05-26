ЦБ: первый крупный банк РФ снял с баланса замороженные активы

По ее словам, один из системно значимых банков прошел процедуру реорганизации и вывел с баланса заблокированные активы. Название кредитной организации зампред ЦБ не озвучила.

«Уже один из банков системно значимых прошел эту процедуру: буквально недавно приняли такое решение - выделили активы, выделили обязательства в отдельное юридическое лицо», - объяснила представитель регулятора.

В Великобритании назвали условие для разблокировки российских активов. По данным Guardian, Лондон считает, что Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за причиненный ущерб, передает «Радиоточка НСН».

