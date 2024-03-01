ЦБ: Доля безналичных платежей в России превысила 83% в 2023 году
Доля безналичных платежей в РФ в розничном обороте по итогам прошлого года составила 83,4%. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на ежегодной встрече, организованной Ассоциацией банков России.
Она отметила, что доля безналичных платежей в розничном обороте выросла за год сразу на 5,3 процентного пункта. По словам Набиуллиной, это один из самых высоких показателей в мире.
Ранее экс-глава Центробанка Сергей Дубинин рассказал НСН, что, используя наличные расчеты, физические лица пытаются сократить налогообложение, а юридические – социальные выплаты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru