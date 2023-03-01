Toyota отзывает более 22 тысяч проданных в России машин

Причиной отзыва стала проблема с водительскими подушками безопасности - аналитики допускают возможность уменьшения плотности вещества пиропатрона, в результате чего может произойти его деградация.

Уточняется, что на всех автомобилях будут заменены газогенераторы водительской подушки безопасности.

В пресс-службе отметили, что представители изготовителей «Тойоты Мотор» сообщат автовладельцам, подпадающим под отзыв, о необходимости проведения ремонта машин.

Ранее сообщалось, что Россия в прошлом году заняла первое место по покупкам в Японии подержанных автомобилей.