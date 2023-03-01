Toyota отзывает более 22 тысяч проданных в России машин
Дилер «Тойота Мотор», официальный представитель Toyota на российском рынке, отзывает 22712 автомобилей Toyota Avensis, проданных на территории страны с апреля 2003 года по май 2007 года, из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Причиной отзыва стала проблема с водительскими подушками безопасности - аналитики допускают возможность уменьшения плотности вещества пиропатрона, в результате чего может произойти его деградация.
Уточняется, что на всех автомобилях будут заменены газогенераторы водительской подушки безопасности.
В пресс-службе отметили, что представители изготовителей «Тойоты Мотор» сообщат автовладельцам, подпадающим под отзыв, о необходимости проведения ремонта машин.
Ранее сообщалось, что Россия в прошлом году заняла первое место по покупкам в Японии подержанных автомобилей.
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