Россия и Афганистан намерены увеличить товарооборот до $3 млрд в 2025 году

Россия и Афганистан планируют увеличить товарооборот до $3 млрд к 2025 году, в том числе за счет расширения агропромышленного сотрудничества. Об этом заявил глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин, передает РИА Новости.

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«Перед нами поставлена задача увеличить товарооборот между странами в 2025 году - три миллиарда долларов, а в 2030-м выйти на десять миллиардов долларов в год», — отметил руководитель делового центра.

Хабибуллин подчеркнул, что основную его долю составит продукция сельского хозяйства, животноводства, агрохимии.

Вопрос увеличения товарооборота поднимался на встрече делового совета с и.о. министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана Атауллой Омари. Представители двух стран также обсуждали увеличение экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции, расширение номенклатуры товаров, прорабатывали новые логистические маршруты для уменьшения расходов по транспортировке.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ТорговляАфганистанРоссия

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