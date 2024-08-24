Россия и Афганистан намерены увеличить товарооборот до $3 млрд в 2025 году

«Перед нами поставлена задача увеличить товарооборот между странами в 2025 году - три миллиарда долларов, а в 2030-м выйти на десять миллиардов долларов в год», — отметил руководитель делового центра.

Хабибуллин подчеркнул, что основную его долю составит продукция сельского хозяйства, животноводства, агрохимии.

Вопрос увеличения товарооборота поднимался на встрече делового совета с и.о. министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана Атауллой Омари. Представители двух стран также обсуждали увеличение экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции, расширение номенклатуры товаров, прорабатывали новые логистические маршруты для уменьшения расходов по транспортировке.

