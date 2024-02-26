«Тинькофф» сменил юрисдикцию с кипрской на российскую

Отмечается, что МКПАО «ТКС Холдинг» стала 70-й компанией, которая переехала в САР, и первой публичной структурой, сделавшей это. Предприятия, работающие в САР, должны осуществить инвестиции от 50 млн рублей, а также выполнить дополнительные налоговые требования в случае получения статуса международной холдинговой компании.

Акционеры группы компаний одобрили в январе 2024 года ее редомициляцию — перенос или регистрацию компании в другой юрисдикции, которые проводятся без изменения структуры и не затрагивают ее активы и обязательства.

Ранее мобильное приложение «Тинькофф инвестиций» удалили из магазина App Store.

