«Тинькофф» сменил юрисдикцию с кипрской на российскую
Головная организация банка «Тинькофф» TCS Group сменила кипрскую юрисдикцию на российскую. Она зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский. Соответствующая информация размещена на портале министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Отмечается, что МКПАО «ТКС Холдинг» стала 70-й компанией, которая переехала в САР, и первой публичной структурой, сделавшей это. Предприятия, работающие в САР, должны осуществить инвестиции от 50 млн рублей, а также выполнить дополнительные налоговые требования в случае получения статуса международной холдинговой компании.
Акционеры группы компаний одобрили в январе 2024 года ее редомициляцию — перенос или регистрацию компании в другой юрисдикции, которые проводятся без изменения структуры и не затрагивают ее активы и обязательства.
Ранее мобильное приложение «Тинькофф инвестиций» удалили из магазина App Store.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru