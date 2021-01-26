Стоимость нефти Urals превысила 55 долларов за баррель
Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе с середины января превысила 55 долларов за баррель. Это произошло впервые с февраля 2020 года на фоне новостей о сокращении поставок российской и саудовской нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на S&P Global Platts.
По словам управляющего редактора по рынку нефти S&P Global Platts Иэна Стивенсона, оба фактора сказываются на запросах европейских НПЗ и создают некоторое давление на рынок со стороны предложения.
Он также отметил, что в условиях нехватки сернистой нефти в Европе Urals «продолжит править ситуацией».
В начале января Саудовская Аравия решила дополнительно сократить добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ еще на 1 млн б/с в течение февраля - марта. Добычу сократят и другие члены альянса. Вместе с тем России и Казахстану была предоставлена возможность нарастить добычу в течение этих двух месяцев.
Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что налоговую политику в отношении рынка топлива в России нужно пересматривать.
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