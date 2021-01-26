Стоимость нефти Urals превысила 55 долларов за баррель

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе с середины января превысила 55 долларов за баррель. Это произошло впервые с февраля 2020 года на фоне новостей о сокращении поставок российской и саудовской нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на S&P Global Platts.

По словам управляющего редактора по рынку нефти S&P Global Platts Иэна Стивенсона, оба фактора сказываются на запросах европейских НПЗ и создают некоторое давление на рынок со стороны предложения.