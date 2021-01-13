Стоимость Brent поднялась выше $57 за баррель
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 57 долларов за баррель, сообщает РИА Новости.
Это произошло впервые с 24 февраля 2020 года. 12 января цена мартовских фьючерсов росла на 0,48% - до 57,03 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,66 %, до 53,56 доллара за баррель.
В начале января государства-участники ОПЕК+ достигли соглашения о сокращении добычи нефти в феврале-марте.
По словам собеседников агентства, государства сократят нефтедобычу на 7,2 млн баррелей в сутки. Россия при этом увеличит суточную добычу сырья на 65 тысяч баррелей, а Казахстан — на 10 тысяч баррелей.
Тем временем, цены на бензин в январе могут сильно вырасти вслед за ростом цен на нефть. С декабря 2020 года АИ-92 и АИ-95 уже стали дороже на 8%, они поднялись до 48 тысяч рублей и почти 49 тысяч рублей за тонну соответственно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+22 934 / сут.
Умерли
62 804+531 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+24 755 / сут.
- В ЦБ РФ разъяснили новые правила контроля наличных
- Стоимость Brent поднялась выше $57 за баррель
- Пенс выступил против отстранения Трампа от власти
- Все «Союзы» в 2021 году полетят к МКС по сверхбыстрой схеме
- Составлен список лекарств, противопоказанных при лечении коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru