Стоимость Brent поднялась выше $57 за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 57 долларов за баррель, сообщает РИА Новости.

Это произошло впервые с 24 февраля 2020 года. 12 января цена мартовских фьючерсов росла на 0,48% - до 57,03 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,66 %, до 53,56 доллара за баррель.

В начале января государства-участники ОПЕК+ достигли соглашения о сокращении добычи нефти в феврале-марте.

По словам собеседников агентства, государства сократят нефтедобычу на 7,2 млн баррелей в сутки. Россия при этом увеличит суточную добычу сырья на 65 тысяч баррелей, а Казахстан — на 10 тысяч баррелей.

Тем временем, цены на бензин в январе могут сильно вырасти вслед за ростом цен на нефть. С декабря 2020 года АИ-92 и АИ-95 уже стали дороже на 8%, они поднялись до 48 тысяч рублей и почти 49 тысяч рублей за тонну соответственно.

