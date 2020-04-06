Стало известно о новом препятствиии по нефтяной сделке России и Саудовской Аравии

Россия и Саудовская Аравия не могут прийти к соглашению по сделке о сокращении добычи нефти. Обе страны настаивают на участие в сделке Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в предстоящую пятницу запланирована встреча министров энергетики стран G20, участники которой попытаются заставить Штаты сократить нефтедобычу, передает Ura.ru.