Стало известно о новом препятствиии по нефтяной сделке России и Саудовской Аравии
Россия и Саудовская Аравия не могут прийти к соглашению по сделке о сокращении добычи нефти. Обе страны настаивают на участие в сделке Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, в предстоящую пятницу запланирована встреча министров энергетики стран G20, участники которой попытаются заставить Штаты сократить нефтедобычу, передает Ura.ru.
Ведущие эксперты нефтяной отрасли в эфире НСН поясняют, как будет развиваться ситуация с ценами на черное золото, и когда можно ожидать стабилизации. В частности ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил в эфире НСН, что Россия готова обсуждать условия продолжения сотрудничества в рамках ОПЕК+.
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