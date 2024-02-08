США запретили ввоз алмазов и изделий с бриллиантами из России
Соединенные Штаты запрещают ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из РФ, говорится в сообщении американского Минфина.
Решение принято по итогам консультаций с Госдепартаментом и Министерством внутренней безопасности США. Мера вступит в силу 1 марта.
По словам промышленного эксперта Александра Хазанова, введенные санкции пока не повлияли на алмазную отрасль, пишет «Свободная пресса».
Евросоюз 3 января включил в санкционный список российского производителя алмазов «Алроса» и гендиректора компании Павла Маринычева, напоминает «Радиоточка НСН».
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