США запретили ввоз алмазов и изделий с бриллиантами из России

Соединенные Штаты запрещают ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из РФ, говорится в сообщении американского Минфина.

СМИ: Таможни ЕС не смогут распознать российские алмазы

Решение принято по итогам консультаций с Госдепартаментом и Министерством внутренней безопасности США. Мера вступит в силу 1 марта.

По словам промышленного эксперта Александра Хазанова, введенные санкции пока не повлияли на алмазную отрасль, пишет «Свободная пресса».

Евросоюз 3 января включил в санкционный список российского производителя алмазов «Алроса» и гендиректора компании Павла Маринычева, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ГК Алроса
ТЕГИ:БриллиантыРоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры