S&P и Fitch расценили договоренность Киева об отсрочке платежей по госдолгу как дефолт
Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P 12 августа понизили долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте на фоне договоренности Киева об отсрочке платежей по внешнему долгу страны до 2024 год, передает РИА Новости.
По мнению Fitch, отсрочка, которая является процессом обмена проблемного долга, влияет на долгосрочный рейтинг дефолта эмитента страны в иностранной валюте - он понижен С («дефолт неизбежен») до RD («ограниченный дефолт»), отмечает RT.
Агентство S&P также считает, что рейтинг Украины в иностранной валюте упал до SD («выборочный дефолт»).
Ранее Тимошенко заявила о необходимости начать переговоры о реструктуризации украинского внешнего долга.
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