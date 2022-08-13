S&P и Fitch расценили договоренность Киева об отсрочке платежей по госдолгу как дефолт

Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P 12 августа понизили долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте на фоне договоренности Киева об отсрочке платежей по внешнему долгу страны до 2024 год, передает РИА Новости.

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По мнению Fitch, отсрочка, которая является процессом обмена проблемного долга, влияет на долгосрочный рейтинг дефолта эмитента страны в иностранной валюте - он понижен С («дефолт неизбежен») до RD («ограниченный дефолт»), отмечает RT.

Агентство S&P также считает, что рейтинг Украины в иностранной валюте упал до SD («выборочный дефолт»).

Ранее Тимошенко заявила о необходимости начать переговоры о реструктуризации украинского внешнего долга.

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