СМИ: Западу грозит «истощение» из-за помощи Украине
Странам Запада грозит истощение из-за регулярной финансовой помощи Украине, продолжение существующей политики приведет к «долгому и мучительному тупику», считает журналист Джеральд Хайман. Об этом он пишет в своей статье для The National Interest.
Как отметил аналитик, США и Евросоюз поставляют Киеву оружие на миллиарды долларов, и украинские власти намерены продолжить требовать финансовую помощь от партнеров — $5 млрд ежемесячно. В связи с этим западные страны могут отказаться от поддержки Украины, считает Хайман: союзники близятся к рецессии и страдают от высоких темпов инфляции.
«В ранее едином политическом фронте в США уже образуются трещины. Некоторые республиканцы, по-прежнему меньшинство, теперь выступают против продолжающего безграничного финансирования Украины», — отмечается в материале.
Раскол произошел и в рамках ЕС: в частности, президент Франции Эммануэль Макрон выступает против обрыва связей с Москвой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+27 810 / сут.
Умерли
383 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 320 / сут.
- СМИ: Западу грозит «истощение» из-за помощи Украине
- Вирусолог предупредила об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциями
- В Омске полностью разобрали завал на месте обрушения стены жилого дома
- СМИ: Генпрокуратура вернула государству профсоюзные санатории на юге России
- Задержанным в Эстонии российским журналистам на три года запретили въезд в Евросоюз
- Британцы испугались ухудшения жизни в стране в случае избрания Трасс премьером
- В Японии объявили эвакуацию 72 тысяч человек из-за тайфуна
- В Гидрометцентре предупредили о 40-градусной жаре в Поволжье и на юге России
- МИД: США запустили маховик «визовой войны» против россиян
- Центр Гамалеи создал вакцину от «дельты» и «омикрона» на основе «Спутника V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru