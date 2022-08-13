Как отметил аналитик, США и Евросоюз поставляют Киеву оружие на миллиарды долларов, и украинские власти намерены продолжить требовать финансовую помощь от партнеров — $5 млрд ежемесячно. В связи с этим западные страны могут отказаться от поддержки Украины, считает Хайман: союзники близятся к рецессии и страдают от высоких темпов инфляции.

«В ранее едином политическом фронте в США уже образуются трещины. Некоторые республиканцы, по-прежнему меньшинство, теперь выступают против продолжающего безграничного финансирования Украины», — отмечается в материале.

Раскол произошел и в рамках ЕС: в частности, президент Франции Эммануэль Макрон выступает против обрыва связей с Москвой.

