СМИ: Западу грозит «истощение» из-за помощи Украине

Странам Запада грозит истощение из-за регулярной финансовой помощи Украине, продолжение существующей политики приведет к «долгому и мучительному тупику», считает журналист Джеральд Хайман. Об этом он пишет в своей статье для The National Interest.

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Как отметил аналитик, США и Евросоюз поставляют Киеву оружие на миллиарды долларов, и украинские власти намерены продолжить требовать финансовую помощь от партнеров — $5 млрд ежемесячно. В связи с этим западные страны могут отказаться от поддержки Украины, считает Хайман: союзники близятся к рецессии и страдают от высоких темпов инфляции.

«В ранее едином политическом фронте в США уже образуются трещины. Некоторые республиканцы, по-прежнему меньшинство, теперь выступают против продолжающего безграничного финансирования Украины», — отмечается в материале.

Раскол произошел и в рамках ЕС: в частности, президент Франции Эммануэль Макрон выступает против обрыва связей с Москвой.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:УкраинаЗапад
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