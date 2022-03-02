Совфед одобрил закон о расширении функций банковских агентов
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому расширяется функционал банковских платежных агентов, сообщает ТАСС.
Теперь агентам предоставляется право приема от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей наличных средств для зачисления на банковский счет.
Отмечается, что мера позволит упростить процесс внесения наличных средств для предпринимателей – сегодня в шаговой доступности недостаточно отделений и устройств для приема наличных денег.
Сообщается также, что закон вступит в силу через 180 дней после опубликования.
Ранее стало известно, что банк ВТБ повысит до 21% ставки по свои сберегательным продуктам. О повышении процентных ставок по вкладам объявил и Сбербанк.
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