ВТБ вслед за Сбербанком поднял ставки по вкладам
Банк ВТБ повысит до 21% ставки по свои сберегательным продуктам, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Теперь максимальные ставки по рублевым вкладам и накопительным счетам достигнут 21% годовых, по депозитам в долларах - 8%, в евро - 7%», — цитирует сообщение ТАСС.
Изменения вступят в силу 2 марта.
Ранее о повышении процентных ставок по вкладам объявил Сбербанк, напоминает «Свободная пресса». Максимальная ставка для сбережений в рублях составит 21%, в валюте — 6%, пишет Ura.ru.
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