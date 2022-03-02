ВТБ вслед за Сбербанком поднял ставки по вкладам

Банк ВТБ повысит до 21% ставки по свои сберегательным продуктам, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сбербанк увеличил ставки по вкладам до 21%

«Теперь максимальные ставки по рублевым вкладам и накопительным счетам достигнут 21% годовых, по депозитам в долларах - 8%, в евро - 7%», — цитирует сообщение ТАСС.

Изменения вступят в силу 2 марта.

Ранее о повышении процентных ставок по вкладам объявил Сбербанк, напоминает «Свободная пресса». Максимальная ставка для сбережений в рублях составит 21%, в валюте — 6%, пишет Ura.ru.

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