СМИ: В 2025 году с банкротством могут столкнуться более 200 торговых центров

В 2025 году с банкротством могут столкнуться более 200 торговых центров в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

В отрасли указывают, что резкое повышение ключевой ставки ЦБ значительно увеличивает кредитную нагрузку на ТЦ, что приведет к сложностям уже в ближайшее время. Собственники торговых центров уже обратились в профильные ведомства за поддержкой в виде льгот по кредитам.

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При этом 2024 год может стать рекордным за 10 лет по открытию новых ТЦ в Москве. С начала года в столице уже запустили шесть торговых центров, в планах до конца года — еще 11, пишут «Известия».

В российских торговых центрах осталось меньше 6% свободных площадей, в ближайшее время до 10% арендаторов придется сменить, заявил ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский «Радиоточке НСН». По его словам, российские регионы вслед за Москвой переходят на небольшие торговые центры, их число будет значительно расти до 2025 года.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Ключевая СтавкаБанкротствоТорговые Центры

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