СМИ: В 2025 году с банкротством могут столкнуться более 200 торговых центров

В 2025 году с банкротством могут столкнуться более 200 торговых центров в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.



В отрасли указывают, что резкое повышение ключевой ставки ЦБ значительно увеличивает кредитную нагрузку на ТЦ, что приведет к сложностям уже в ближайшее время. Собственники торговых центров уже обратились в профильные ведомства за поддержкой в виде льгот по кредитам.