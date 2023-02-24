Собянин: В 2022 году финансовую поддержку от города получили свыше 13 тыс. субъектов МСП столицы

Более 13 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) столицы в 2022 году смогли получить финансовую поддержку от городских властей. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Песков заявил, что Путин находится в диалоге с представителями бизнеса и МСП

По данным столичного мэра, Москва реализовала более десяти программ господдержки бизнеса. Самой популярной стало льготное кредитование малого и среднего бизнеса

«Полученные деньги предприниматели направили на инвестиции, пополнение оборотных средств и развитие бизнеса. Кассовая выручка предприятий за прошлый год увеличилась на 24%, а поступления в бюджет города - на 23%», - заявил Собянин.

Он отметил способность малого и среднего бизнеса справляться со сложностями и развиваться. На взгляд главы столицы, наиболее значительный вклад в экономику внесли торговля, строительство, обрабатывающее производство, профессиональная и научно-техническая деятельность, а также операции с недвижимостью.

«В 2023 году Москва поможет МСП с учетом приоритетных направлений развития предпринимательства», - пообещал глава столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в 2022 году количество малых и средних предприятий в столице увеличилось на 7%.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:МоскваГосподдержкаСобянинСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры