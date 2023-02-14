Песков заявил, что Путин находится в диалоге с представителями бизнеса и МСП
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «достаточно регулярно» общается с представителями крупного бизнеса и МСП, сообщает РИА Новости.
Комментируя информацию СМИ о том, что глава государства якобы намерен в марте принять участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он отметил, что диалог с бизнесменами «происходит постоянно».
«Постоянно происходит общение с представителями большого крупного бизнеса, по отдельности президент с ними общается, постоянно происходит общение с руководителями организаций, объединяющих малое и среднее предпринимательство, и так далее, и тому подобное», - заключил представитель Кремля.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство России обсуждает с крупным бизнесом выплату однократного добровольного взноса в бюджет в 2023 году, пишут «Известия».
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