Песков заявил, что Путин находится в диалоге с представителями бизнеса и МСП

Комментируя информацию СМИ о том, что глава государства якобы намерен в марте принять участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он отметил, что диалог с бизнесменами «происходит постоянно».

«Постоянно происходит общение с представителями большого крупного бизнеса, по отдельности президент с ними общается, постоянно происходит общение с руководителями организаций, объединяющих малое и среднее предпринимательство, и так далее, и тому подобное», - заключил представитель Кремля.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство России обсуждает с крупным бизнесом выплату однократного добровольного взноса в бюджет в 2023 году, пишут «Известия».

