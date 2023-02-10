Собянин отметил рост числа МСП в ключевых отраслях экономики Москвы

Он отметил, что это произошло, в том числе, благодаря регулярной поддержке бизнеса, которую казывают городские власти.

«Число небольших производств, научных стартапов и ИТ-компаний растёт во многом благодаря нашей регулярной поддержке бизнеса: консультируем, помогаем с кредитами и льготной ставкой в первый год работы компаний, переводим проекты от стартовой стадии к развитию и масштабированию в акселераторах и другое», - подчеркнул Собянин.

Градоначальник добавил, что количество малых и средних предприятий увеличилось в приоритетных сферах, таких как, производство (+4,2%), научные разработки и исследования (+2,8%), связь и информационные технологии (+3,4%).

Ранее Собянин заявил, что число проектов комплексного развития территорий в Москве вырастет более чем втрое, сообщает RT.

