Собянин рассказал о преображении части заброшенной промзоны Братцево
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о преображении части заброшенной промзоны Братцево.
«Завершена реорганизация части бывшей промышленной зоны Братцево. Заброшенный в 90-х годах участок стал новой точкой притяжения Головинского района», - говорится в сообщении.
Сергей Собянин уточнил, что было построено семь жилых корпусов со всей необходимой инфраструктурой, шесть из них уже заселены, седьмой введён в эксплуатацию; была открыта торговая галерея с предприятиями сферы услуг; благоустроен Головинский канал с набережной; созданы более 1500 рабочих мест; открыт технопарк.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому производителю дорожных знаков ООО «АИР Магистраль» был присвоен статус якорного резидента технопарка «Мосгормаш», сообщает пресс-служба московского правительства.
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