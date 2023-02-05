Собянин рассказал о преображении части заброшенной промзоны Братцево

«Завершена реорганизация части бывшей промышленной зоны Братцево. Заброшенный в 90-х годах участок стал новой точкой притяжения Головинского района», - говорится в сообщении.

Сергей Собянин уточнил, что было построено семь жилых корпусов со всей необходимой инфраструктурой, шесть из них уже заселены, седьмой введён в эксплуатацию; была открыта торговая галерея с предприятиями сферы услуг; благоустроен Головинский канал с набережной; созданы более 1500 рабочих мест; открыт технопарк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому производителю дорожных знаков ООО «АИР Магистраль» был присвоен статус якорного резидента технопарка «Мосгормаш», сообщает пресс-служба московского правительства.

